В Австрії готуються до відкриття туристичного сезону

Влада Австрії розпочала підготовку до приймання іноземних туристів. Старт сезону заплановано на 29 травня.

Як повідомив канцлер країни Себастіан Курц, відновлення роботи галузі відбуватиметься за умови максимально широкого тестування на коронавірус співробітників готелів та інших підприємств цієї сфери, пише DW.

«Ми як Республіка Австрія будемо дуже багато інвестувати, щоб отримати великі можливості для тестування та якомога більше та регулярніше тестувати співробітників, які прийматимуть гостей», – розповів Курц.

Австрія розраховує до початку липня вийти на спроможність проводити для працівників туристичної галузі 65 тисяч тестів на коронавірус SARS-CoV-2 щотижня.

Як зазначається, усі відповідні витрати на себе візьме держава.

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З 29 травня, пише видання, готелі Австрії зможуть відкрити свої двері для клієнтів. Утім, їхня робота регламентуватиметься низкою правил. Так, на рецепції та на вході усі мають надівати маски та тримати дистанцію. Лише групи відпочивальників, які прибули до готелю разом, розглядатимуться як мешканці одного домогосподарства – на них вимога дистанціювання не поширюватиметься.

«Щодо іноземних туристів, то найперше Австрія прийматиме гостей з країн, яким вдалося взяти епідемію COVID-19 під контроль. Очікується, що вже в середині червня кордони з Німеччиною, Ліхтенштейном і Швейцарією будуть повністю відкриті і туристи з цих держав зможуть безперешкодно відпочивати на території країни. Також Курц заявив про намір досягти таких домовленостей зі східними сусідами Австрії вже найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, в країні триває поступове послаблення обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію COVID-19. З середини травня в Австрії відкрилися ресторани.

За даними Worldometers, станом на 22 травня в Австрії зафіксовано 16 436 випадків зараження коронавірусом, 635 людей померли.

Фото: www.walksworldwide.com