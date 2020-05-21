Греція відкриє туристичний сезон з 15 червня

Греція офіційно розпочне цьогорічний туристичний сезон із 15 червня, а міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з 1 липня.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Ekathimerini.

«Туристам дозволять прибувати до Греції без тестування на коронавірус та обов’язкового перебування в карантині. Проте грецькі медики зможуть робити тести, якщо виникатиме потреба. Польоти спочатку здійснюватимуться через Афіни – вже з 15 червня, а до липня відновляться у всіх аеропортах Греції», – йдеться в повідомленні.

Перші туристи, як очікується, будуть із країн з «обнадійливими» епідеміологічними даними – Балкан та країн північної Європи, зокрема, з Німеччини.

Зазначається, загалом Греція отримала дуже схвальні оцінки за боротьбу з пандемією. У країні зафіксували лише 166 смертей від коронавірусу та 2 850 підтверджених випадків зараження.

У свою чергу Італія заявила цієї середи, що всі аеропорти країни можуть відкритись 3 червня для національних та міжнародних рейсів.

А влада Словенії зазначила, що планує запропонувати своїм громадянам ваучери в розмірі 200 євро, щоб заохотити їх до відпочинку в рідній країні, а не за кордоном.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня зафіксовано майже 5,1 мільйонів випадків зараження коронавірусом, понад 329 тисяч з них – летальні.