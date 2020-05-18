Швидкого повернення до нормального туризму найближчим часом не буде – Маас

Відпочинок за кордоном цього літа буде, але з величезними обмеженнями.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас після відеоконференції з колегами з 10 країн-основних туристичних дестинацій для німецьких туристів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не має бути ілюзій щодо можливості швидкого повернення до business-as-usual... Хоча ми й намагаємося створити умови для літнього відпочинку, але за умови розумних обмежень. Ми маємо сказати людям, що скрізь будуть обмеження, скрізь: в ресторанах, на пляжах, у відвідуваних туристами місцях», – сказав Маас.

Міністри хочуть виробити узгоджений і транспарентний підхід щодо умов, нормалізації транспортного сполучення між країнами та контролю на внутрішніх кордонах. Головне – має бути забезпечена безпека як для гостей країни, так і для тих, хто їх приймає.

Міністри обговорили, як покроково і, головне, скоординовано повернутися до вільного пересування в Європі, до європейського туризму, до вирішення питань щодо проходження карантину тощо.

Наразі увага надається європейським маршрутам, про подорожі за межами континенту поки говорити передчасно, зауважив головний німецький дипломат. Він також поінформував, що МЗС ФРН планує 15 червня замінити «застереження щодо відвідання країн», яке вперше в історії оголошено для всіх країн світу, на «поради щодо подорожі».

Берлін запросив до відеоконференції Іспанію, Італію, Австрію, Грецію, Хорватію, Португалію, Мальту, Словенію, Кіпр та Болгарію – країни, популярні серед німецьких відпочивальників, від яких значною мірою залежать економіки цих держав.

Наступні консультації домовлено провести за два тижні й обговорити конкретні питання.

Німецький міністр зазначив, що деякі з цих країн хотіли б більш швидких двосторонніх домовленостей з ФРН, але з точки зору Берліна, «це не відповідає європейському духу», підхід має бути уніфікований.

Маас також зауважив, що треба очікувати на другу хвилю коронавірусу й бути готовими оперативно на неї відреагувати.