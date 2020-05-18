Запровадження паспорта здоров'я для туристів в Україні не обговорюється - Кулеба

Ідея запровадження паспорта здоров'я для туристів і тих, хто перетинає кордон, в Україні не обговорюється.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «РБК-Україна».

«У нас в Україні (ідея запровадження паспорта здоров'я для туристів і тих, хто перетинає кордон – ред.) не обговорюється. На міжнародному рівні є такі ідеї, але поки вони не матеріалізовані», - сказав дипломат.

Він додав, що з практичних рішень у світі наразі схиляються до таких, що при в'їзді потрібно буде, наприклад, показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коронавірус, а потім, після повернення додому, вона має посидіти у самоізоляції, зробити ще один тест.

«Все це, насправді, йде у бюрократію. Але це все заспокоїться, вийде на свою колію, і будуть знайдені якісь формати найменш болючого життя в умовах пандемії коронавірусу», - спрогнозував Кулеба.

Станом на ранок понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186. Померлих від коронавірусу – 316 730. Одужали – 1 860 136 осіб.