У Трампа звинуватили Китай в поширенні COVID-19 через туристів

Масові подорожі китайських туристів по всьому світу сприяли поширенню COVID-19 й зумовили глобальну пандемію.

Таку думку висловив радник президента США з питань торговельної політики Пітер Наварро, повідомляє ABC News.

“Я не кажу, що вони вчинили це навмисно, однак їх китайський вірус — пройдімося по фактах, виправіть мене у разі помилки — з’явився у провінції Ухань, “нульовий” пацієнт був у листопаді. Китайці під прикриттям ВООЗ упродовж двох місяців приховували вірус від світу, після чого літаками відправили сотні тисяч китайців до Мілану, Нью-Йорка та всього світу, аби посіяти це”, - сказав Наварро, не надавши доказів, що подорожі були здійснені за вказівкою китайського уряду.

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За його словами, “вони могли стримати вірус в Ухані, натомість він перетворився у пандемію”.

“Саме тому я стверджую, що китайці вчинили так з американцями й тепер несуть за це відповідальність”, - наголосив радник.

Нагадаємо: станом на вечір неділі на території США було виявлено понад 1,52 мільйона випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала майже 90 тисяч життів.