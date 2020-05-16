У Держдепі США анонсували нові санкції проти Huawei

Державний секретар США Майк Помпео анонсував нові санкції проти китайської компанії Huawei. Тепер компанії повинні будуть отримати ліцензію від уряду США перед продажем продукції Huawei.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

"Уряд США зробив ще один крок для захисту національної безпеки країни та цілісності мереж 5G, розширивши правило про прямі іноземні товари Міністерства торгівлі США, щоб заборонити Huawei обходити закони США. Ми не терпітимемо спроб Комуністичної партії Китаю підірвати недоторканність приватного життя наших громадян або цілісність мереж 5G у всьому світі", - сказав Помпео.

Влада США вважає, що компанія Huawei підпорядкована Комуністичної партії КНР.

"Huawei є ненадійним постачальником та інструментом Комуністичної партії Китаю, компанія зобов'язана виконувати її накази. Міністерство юстиції звинувачує Huawei у крадіжці американських технологій та допомозі Ірану в ухиленні від санкцій", - зазначив державний секретар США.

Читайте також: Huawei запустила сервіс діагностики для виявлення коронавірусу

Як повідомлялося, американська делегація представила Великій Британії нові докази того, що співпраця з китайським техногігантом становить небезпеку для національної безпеки країни.