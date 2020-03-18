Huawei запустила сервіс діагностики для виявлення коронавірусу

Китайська компанія Huawei за допомогою штучного інтелекту створила сервіс для поліпшення діагностики коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Gizmochina.

"Запуск нового сервісу може зіграти важливу роль у покращенні засобів підтримки, які дозволяють точно та швидко виявити вірусну інфекцію. Це потенційно може допомогти зменшити подальше поширення інфекцій та інших ускладнень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Huawei Cloud використовує технологію штучного інтелекту, таку як машинне розпізнавання образів та аналіз медичних зображень, щоб автоматично та точно виявити вірус.

Він навіть деталізує кількісну оцінку томографії та інші результати. Нова служба може допомогти зменшити навантаження через карантин на чергових лікарів.

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Крім того, новий сервіс також використовує потужні обчислювальні можливості завдяки серії мікросхем ШІ від Ascend компанії Huawei.

Ці процесори можуть також виводити результати обробки комп’ютерної томографії за лічені секунди, роблячи їх набагато більш життєздатними та ефективними порівняно з традиційними методами, які використовуються лікарями.

Таким чином, діагностичне рішення Huawei може виявитися дуже корисним в найближчі тижні, пише видання.

Фото: DPA