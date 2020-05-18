Україна координуватиме процес відкриття кордонів з європейськими партнерами – Кулеба

Україна ліберально налаштована щодо відкриття кордонів і має намір координувати цей процес з європейськими партнерами, враховуючи реальну ситуацію з пандемією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна", коментуючи намір Італії 3 червня відкрити кордони всередині Шенгенської зони.

«Ми будемо координувати свої дії з нашими європейськими партнерами. Коли ми згадуємо Італію, то ключове тут, звичайно, "всередині Шенгенської зони". Тобто, якщо Італія відкриється, а повноцінно наші безпосередні сусіди не відкриються, то дістатися до Італії буде досить складно», - сказав дипломат.

Водночас він додав, що Україна буквально нещодавно відкрила на кордоні з Польщею ще один пункт переходу Шегині – пішохідний.

«Ми абсолютно ліберально налаштовані у цьому плані, але будемо враховувати два фактори: перший – як відкриваються партнери, і друге – реальну ситуацію з пандемією на території України. Але ніхто українців тримати під замком не збирається, і таких ідей немає», - запевнив Кулеба.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством закордонних справ організовують низку спеціальних рейсів для повернення українських громадян додому.