Кулеба і Комісар ЄС домовилися прискорити роботу над укладанням “промислового безвізу”

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і Комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї домовилися пришвидшити спільну роботу над укладанням “промислового безвізу” між Україною та ЄС.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами відеозустрічі Кулеби і Варгеї.

«Співрозмовники домовилися пришвидшити спільну роботу з підготовки до укладення “промислового безвізу” між Україною та ЄС (Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), після того як переговорні процеси сповільнилися через пандемію коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу співрозмовники приділили підтримці ЄС українського малого та середнього бізнесу.

Окрім того, Кулеба та Варгеї погодилися надати додатковий імпульс роботі з оновлення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, приєднання України до Угоди про спільний авіаційний простір, інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС, участі України як невід’ємної складової у реалізації Європейської зеленої угоди.

Глава МЗС окремо відзначив гуманітарну допомогу ЄС для вразливих верств населення у східних регіонах держави, які найбільше постраждали у результаті російської агресії.

Співрозмовники обмінялися думками щодо майбутнього «Східного партнерства» у контексті підготовки до цьогорічного Саміту ініціативи.

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Міністр наголосив, що Україна у своєму баченні «Східного партнерства» надалі виходитимете з власних європейських прагнень і європейського вибору та налаштованості на подальше далекосяжне поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, включаючи поступове приєднання до внутрішнього ринку Європейського Союзу.

Варгеї запевнив у незмінності підтримки України на європейському шляху та у реалізації реформ.