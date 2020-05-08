Кулеба обговорив із главою МЗС Іспанії пришвидшення Угоди про спільний авіапростір

Міністри закордонних справ України та Іспанії Дмитро Кулеба та Аранча Гонсалес Лая підтвердили, що укладення Угоди про спільний авіаційний простір відповідає взаємовигідним інтересам і сприятиме пожвавленню бізнесових, туристичних та міжлюдських контактів.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністрів, повідомляє пресслужба українського МЗС.

"МЗС України послідовно виступає за те, щоб українці могли вільно подорожувати Європою і світом. Ми наполегливо працюємо над створенням нових можливостей для здійснення авіаційних подорожей між Україною та країнами ЄС. Угода про спільний авіаційний простір якраз і створює такі можливості. Робитимемо все, від нас залежне, щоб ця угода була укладена", - наголосив Кулеба.

Очільники зовнішньополітичних відомств також відзначили важливість активізації двосторонньої економічної та інвестиційної співпраці.

Зазначається, що створенню додаткових можливостей для бізнесу сприятиме підписання Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іспанією.

Крім того, міністри обмінялися інформацією про заходи, що вживаються урядами двох країн з метою протидії поширенню COVID-19. Кулеба, зокрема, подякував іспанській колезі за сприяння уряду Іспанії у поверненні громадян України на Батьківщину.

У свою чергу, Аранча Гонсалес Лая підтвердила незмінність позиції Іспанії у питанні захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Глави МЗС підкреслили необхідність дотримання норм міжнародного права у міждержавних відносинах.

Як відомо, Іспанія є співавтором резолюцій ГА ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" і "Проблеми мілітаризації АРК та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів".

Іспанія є одним з найбільших торговельних партнерів України в ЄС. За показником позитивного сальдо торговельного балансу Іспанія посідає 2-е місце серед країн ЄС та 4 місце у світі. Іспанія є одним з провідних імпортерів української продукції: 6 місце серед країн ЄС та 12 у світі, а також першим серед країн ЄС та третім у світі імпортером зернових з України. У 2019 році обсяг двосторонньої торгівлі зріс на 15,5% і становив 2,479 млрд дол. США, зокрема, експорт склав 1,585 млрд дол. США та зріс на 8,1%, імпорт - 894,4 млн дол. США та зріс на 31,3%. Сальдо позитивне - 691,1 млн дол. США. За останніми даними Держстату України, за січень-лютий 2020 р. обсяг торгівлі товарами зріс на 15,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. та склав 441,2 млн дол. США. Сальдо позитивне – 185,1 млн дол. США. Прямі інвестиції з Іспанії в економіку України складають 61,5 млн дол. США.