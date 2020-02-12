Спільний авіапростір та промисловий безвіз: Зеленський узгодив з єврокомісаром плани на рік

Пріоритетними напрямками співпраці між Україною та Євросоюзом у 2020 році є підписання Угоди про спільний авіаційний простір, початок переговорів щодо “промислового безвізу”, поглиблення співробітництва у цифровій сфері та початок системного оновлення додатків до Угоди про асоціацію.

Про це йшлося під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з Європейським комісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, повідомляє пресслужба глави Української держави.

“Під час зустрічі співрозмовники детально обговорили співпрацю України та Європейського Союзу й узгодили пріоритети взаємодії на поточний рік. Серед них – підписання Угоди про спільний авіаційний простір, початок переговорів про так званий промисловий безвіз, поглиблення співробітництва у цифровій сфері, взаємодія у рамках «Європейської зеленої угоди», початок системного оновлення додатків до Угоди про асоціацію”, - зазначили в ОП.

Сторони також обговорили прогрес у реалізації системних реформ в Україні, зокрема в контексті імплементації Угоди про асоціацію, та домовилися про подальшу підтримку з боку ЄС для забезпечення економічного зростання країни.

«Дякую за постійну підтримку євроінтеграційного курсу України, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави», – зазначив Зеленський.

Крім того, Президент зауважив, що Україна чекає на інвестиційну підтримку Європейського Союзу та держав – членів ЄС. Він також поінформував Варгеї про співпрацю України з МВФ.

«У нас дуже хороші відносини з МВФ. Ми детально обговорюємо всі економічні ініціативи та законопроєкти, які допоможуть пришвидшити економічне зростання України», – сказав глава держави.

фото: Офіс Президента