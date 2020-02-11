За три роки Україна синхронізує свою енергетичну систему з ЄС — Гончарук

До 2023 року Україна планує повністю синхронізувати українську енергетичну систему з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Про це йшла мова під час зустрічі Прем'єра Олексія Гончарука з Комісаром ЄС Олівером Варгеї, повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

"Україна пропонує Євросоюзу започаткувати структурований діалог для напрацювання порядку денного в рамках Європейської зеленої угоди", – зазначив глава українського Уряду та додав, – "до 2023 року ми плануємо повністю синхронізувати українську енергетичну систему з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Досягнути цієї мети вдасться лише у тісній взаємодії з ЄС".

Прем'єр нагадав і про амбітну цифрову трансформацію, яку нині здійснює Уряд України, зокрема, лише минулого тижня презентувавши мобільний застосунок “Дія”.

“Наша мета – до 2024 року надавати онлайн 100% державних послуг. Вже цьогоріч плануємо перевести в онлайн 80% послуг, які користуються найбільшим попитом. Діджиталізація не просто робить державні сервіси зручними для громадян, а викорінює корупцію, робить українські інституції міцними”, - заявив він.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук нагадав, що Кабінет Міністрів під його керівництвом став першим в історії Урядом України, який вніс до своєї Програми чітку ціль: аби до 2024 року Україна досягла відповідності економічним критеріям вступу до ЄС.

Підсумовуючи, Прем’єр-міністр зауважив: "Ми зацікавлені у дедалі більшому залученні ЄС до розробки та впровадженні реформ в Україні. Водночас, ми прагнемо також більшого доступу до ринків та фінансових інструментів ЄС".

Як повідомлялося, єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.