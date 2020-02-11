Україна розраховує на "відкрите небо" з ЄС до кінця року — Гончарук

Українська сторона розраховує на підписання угоди з Європейським Союзом про "відкрите небо" до кінця року.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час спільного з єврокомісаром Олівером Варгеї брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розраховуємо на підписання угоди про відкрите небо вже цього року. Цей документ зараз в прогресі", - зазначив Гончарук.

Зі свого боку Варгеї запевнив главу уряду в тому, що зробить все від нього залежне для прискорення підписання угоди про спільний авіапростір. "Сподіваюся, що це можна буде зробити вже цього року", - додав комісар.

Як повідомлялося, Україна протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіаційний простір, яке дозволило б українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати в просторі Євросоюзу та України.