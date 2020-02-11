Діджиталізація: Кабмін і ЄС підписали нову програму на €25 мільйонів

Кабінет Міністрів України та Європейський Союз 11 лютого підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Телеграмі.

“Щойно уряд та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро. Діджиталізація — це, перш за все, перемога над корупцією”, — зазначив він.

Гончарук підкреслив, що мета уряду — оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року, а вже у 2020 році перевести в цифру 80% найпопулярніших державних послуг.

“Це міжнародна технічна допомога, що надається Міністерству цифрової трансформації на підтримку проєктів із цифровізації. Україна прагне активно впроваджувати главу про електронні комунікації Угоди про асоціацію. Жодних чиновників і черг! Держава буде зручним сервісом для людей. Наша команда над цим працює”, — додав прем'єр.

Фото: kmu.gov.ua