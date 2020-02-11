Євросоюз приділятиме увагу нарощуванню обсягів торгівлі з Україною – комісар ЄС

Європейський Союз приділятиме прискіпливу увагу питанням, пов'язаним з нарощування обсягів торгівлі з Україною.

Про це комісар Євросоюзу Олівер Варгеї сказав під час спільного із Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я можу сказати, що ми приділятимемо прискіпливу увагу питанням, пов'язаним з нарощування обсягів торгівлі між Україною та ЄС. Зокрема, що стосується технічних стандартів. Для технічних стандартів же дуже багато абревіатур різноманітних, але все ґрунтується навколо того, аби синхронізувати ті, які існують в Україні, до тих, які існують в ЄС. І наші спеціалісти вже розпочинають працювати над тим, аби забезпечити синхронізацію та гармонізацію стандартів якомога швидше», - сказав Варгеї.

Він також запевнив у тому, що ЄС намагатиметься надавати підтримку Україні у прискоренні розвитку економіки, а також сприятиме розвитку усіх напрямків, які забезпечать зростання нових робочих місць.

Зі свого боку Гончарук зазначив, що уряд разом із європейськими партнерами створює сприятливі умови для українських експортерів.

«Наш пріоритет — «промисловий безвіз» із Євросоюзом. Тобто підписання Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції. Ми очікуємо приїзду попередньої оціночної місії для старту перемовин», - сказав він.

За словами Гончарука, останнім завданням України для початку переговорів щодо «промислового безвізу» став прийнятий закон про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.

Фото: Телеграм Гончарука