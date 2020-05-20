На Кіровоградщині від COVID-19 одужали 73% пацієнтів

Вже 73% мешканців Кіровоградщині, у яких раніше лабораторно підтвердили коронавірус, одужали: 326 осіб з 445. За минулу добу вилікувалися семеро пацієнтів, нових випадків COVID-19 не зафіксовано.

Про це повідомляє Кіровоградська ОДА.

«Минулої доби випадки одужання від коронавірусу зафіксували у двох чоловіків і трьох жінок із Кропивницького, а також чоловіка із с. Українка Кропивницького району та жінки із с. Гаївка Добровеличківського району. Загалом в області недугу побороли вже 326 людей. Це 73% від загальної чисельності хворих», – зазначив голова ОДА Андрій Балонь.

За словами очільника регіону, протягом минулої доби фахівці обласного лабораторного центру, обстеживши 168 осіб методом ПЛР-реакції, не виявили жодного нового випадку зараження коронавірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19 (за останню добу - 260). З початку епідемії одужали 5632 осіб, 548 померли.