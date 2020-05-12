На Кіровоградщині від коронавірусу одужали майже 100 медиків

У Кіровоградській області від коронавірусу одужали 243 особи, серед них - 99 медичних працівників.

Про це повідомив у Facebook голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Балонь.

"Загалом в області недугу побороли вже 243 людини. Це 57% від загальної кількості зареєстрованих випадків захворювання. Серед них - 99 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, новий випадок одужання від коронавірусу був підтверджений минулої доби у мешканки м. Знам'янка, яка працює в Центральній міській лікарні в Кропивницькому.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.

На Кіровоградщині 425 особи інфіковані COVID-19, 20 людей померло.