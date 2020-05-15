Пільговий період оплати за комуналку триватиме до кінця карантину – Кличко

Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів. Ми почали тільки перший етап послаблень і якщо до пандемії знижка 10% діяла для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, то тепер ця знижка діє для всіх, хто сплатить до кінця місяця", - зазначив Кличко.

Кличко зауважив, що сплачувати за комунальні послуги в столиці стає простіше і швидше, для цього місто створило кілька онлайн-сервісів.

"Кияни можуть платити за допомогою особистих кабінетів на сайтах муніципальних підприємств "Центр комунального сервісу" та "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ)," - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.