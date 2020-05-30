В Україні за добу зафіксували 393 нові випадки коронавірусу

В Україні за добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на COVID-19.

Про це поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 30 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За минулу добу захворіло 393 особи, з них сім дітей і 64 медпрацівники. Було госпіталізовано 94 особи. Зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому одужало 377 осіб», – зазначив Степанов.

Він повідомив, що загалом від початку пандемії коронавірусу в Україні на COVID-19 захворіло 23 204 особи, з них 1700 дітей і 4475 медпрацівників. Одужало вже 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.

Міністр додав, що за минулу добу здійснено 10 811 досліджень методом ПЛР, а також 1560 ІФА-тестів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі станом на ранок 30 травня становить 6 034 666, з них 366 896 летальних, одужало 2 661 257 людей.