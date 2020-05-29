На Харківщині кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила тисячу

На Харківщині за останню добу підтверджено ще 28 випадків коронавірусної інфекції, загалом інфікувалися вже 1011 людей.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«За останню добу в області лабораторно зафіксовано 28 випадків захворювання на COVID-19 – у мешканців Харкова, Борівського, Нововодолазького, Первомайського, Печенізького, Харківського районів. На жаль, померла 1 людина – 72-річний харків’янин. Одужала 21 людина», - йдеться у повідомленні.

За даними Кучера, за весь період фіксації в області зареєстровано 1011 випадків коронавірусу, 381 людина одужала, 43 - померли.

Зараз госпіталізовано 230 осіб, з них у реанімації 5 осіб на кисневій підтримці (масці), 357 - на самоізоляції. З підозрою на коронавірус госпіталізовано 185 людей, 68 – на самоізоляції.

З 1011 випадків COVID-19: 607 – Харків (у т. ч. 33 летальних), 115 – Харківський район (у т. ч. 2 летальних), 45 – Зміївський, 45 – Чугуївський, 35 - Валківський (у т. ч. 2 летальні), 25 – Первомайський (у т. ч. 1 летальний), 18 – Лозівський (у т.ч. 1 летальний), 17 – Дергачівський, 16 – Красноградський, 14 – Вовчанський, 13 – Борівський, 12 – Балаклійський (у т. ч. 1 летальний), 8 – Золочівський (у т. ч. 2 летальних), 7 – Богодухівський (у т.ч. 1 летальний), 6 – Куп’янський, 5 - Великобурлуцький, 5 – Ізюмський, 5 – Шевченківський, 4 - Зачепилівський, 2 – Коломацький, 2 – Сахновщинський, 2 – Нововодолазький, 2 – Печенізький, 1 – Кегичівський.

Станом на 29 травня в Україні 22 811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 429 нових випадків.