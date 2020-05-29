На Київщині підтвердили 1535 випадків COVID-19, за добу - 18

У Київській області підтвердили 1535 випадків захворювання на коронавірус, за останню добу - 18.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10.00 29 травня офіційно підтверджено 1535 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 122 дитини та 286 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 18", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

– в Обухівському р-ні – 234 (м. Обухів - 109, смт Козин – 25, м. Українка - 38, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -5, с. Красне -1 – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня - 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безрадичі-1, с. Витачів – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 413 (м. Вишневе – 183, с. С. Борщагівка – 42, с. Крюковщина – 31, м. Боярка – 27, с. П. Борщагівка – 33, с. Лісники – 5, с. Гатне - 9, с. Святопетрівське – 16, с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7, с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка - 11, с. Чайки – 6, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. В. Поштова – 4, с. Мироцьке – 2, с. Хотів – 5, с. Чабани – 4; с. Лука – 2; с. Лісне - 1; с. Бобриця -1);

- у Баришівському р-ні - 15 (с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5; с. Лукаші – 5; с. Волошинівка – 1; с. Паришків – 1, с.Яблуневе -1 );

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– у Білоцерківському р-ні - 9 (с. М. Вільшанка - 1, с. Іванівка - 1, Фурси - 2, м. Узин –5);

– у Бориспільському р-ні - 67 (с. Гора – 7, с. Гнідин – 8, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 6, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 9, с. Городище – 2, с. Дударків – 7, с. Лебедин – 1,с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 4; с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка – 2; с. Кучаків - 3; с. Перемога – 1; с. Іванків – 1; с. Синьківка -1);

– у Броварському р-ні - 69 (7 – с. Требухів, 14 – Велика Димерка, 22 – с. Зазим’я, 3 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 1 - с. Погреби, 1 – с. Гоголів, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець; 2 – c. Заворичі, 2 – с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Літки – 2; 1 – с. Рудня; с. Красилівка – 3; с. Семиполки – 1);

– у Бородянському р-ні - 18 ( смт. Немішаєво - 3; с.Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 3; с. Бабинці - 1; с. Вабля -1; с. Луб’янка – 2; с. Пісківка – 1; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся - 1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1);

– у Васильківському р-ні - 41 (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка –1; с. Здорівка – 6; с. Глеваха – 9; с. Безп’ятне - 3; c. Кожухівка – 3; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Зелений Бір – 1; с. Мархалівка - 1; с. Саливінки –2);

– у Вишгородському р-ні - 29 (с. Нові Петрівці - 4, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 3; с. Демидів - 1; с. В. Дубечня - 2, Н. Дубечня - 1; с. Казаровичі - 1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки - 4, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1; с. Пірново - 1; с. Воропаїв – 3, с. Синяк – 1);

– в Іванківському районі - 6 (с. Тетерівське - 1; с. Дитятки– 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1; с. Рудня Тальська -1; с. Феневичі -1);

– у Макарівському р-ні - 17 (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1; с.Бишів – 4; с.Почепин -1; с.Мотижин – 2; с. Садки-Строївка -1);

– у Миронівському р-ні - 23 (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1; с. Карапиші - 19; с. Олександрівка - 1; м. Миронівка - 1);

– у Кагарлицькому р-ні - 35 (с. Слобода – 13; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки - 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1, с. Липовець –1, с. Гребені - 1; с. Черняхів –1; с. Бурти - 1);

– у Переяслав-Хмельницькому р-ні -10 (с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль -1; с. Ульянівка – 2, с Дівички – 2; с. Гребені – 1; с. Гайшин -1);

– у Поліському р-ні - 2 (1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

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– у Рокитнянському р-ні - 5 (1 – с. Запруди, 1 – с. Синява, 1 - с. Троїцьке, 2 - с. Ольшаниця);

– у Ставищенському р-ні - 8 (с. Гейсиха);

– у Таращанському р-ні - 2 (с. Лука, с. Ріжки);

– у Згурівському р-ні - 6 (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка - 1; с. Жуківка - 1, с. Великий Крупіль - 1, с. Нова Олександрівка -1 );

– у Богуславському р-ні - 8 (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3– с. Івки, с. Михайлівка - 1);

– у Фастівському р-ні - 5 (с.Червоне - 2, с. Червона Мотовилівка - 1, с. Велика Снітинка - 1, с. Мала Снітинка - 1);

- у Сквирському р-ні - 2 (с. Самгород);

– у Тетіївському р-ні (с. Черепин – 1; с. Дехнівка – 1);

У м. Біла Церква – 53; смт Баришівка – 3; м. Бровари – 41; м. Бориспіль - 45; смт Бородянка – 10; м. Буча – 43; м. Березань - 4; м. Васильків – 26; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 3; м. Вишгород – 28; м. Ірпінь – 74; м. Макарів - 2; м. Фастів – 31; м. Миронівка – 4; смт Ворзель – 8; смт Гостомель – 13; смт Коцюбинське – 34; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів – 3; м. Переяслав - 15; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 4; м. Яготин – 4; смт Згурівка – 3; смт Іванків – 3; м. Тетіїв – 7.

Із них на стаціонарному лікуванні – 220, на самоізоляції – 1315 осіб.

Одужали 394 особи (у т.ч. 27 дітей). За час пандемії померли 30 людей.

За період з 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4470 підозр на COVID-19.

За останню добу отримано 87 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 6798 контактними особами.

Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.