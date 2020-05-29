У Києві за добу - 56 нових випадків коронавірусу

У Києві зафіксовано 2849 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них - 56 нових.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 56 людей, з них - 17 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина", - сказав Кличко.

Так, за його словами, захворіли - 18 жінок віком від 22 до 73 років, три дівчинки, яким 4, 8 та 9 років. Також - 29 чоловікiв від 26 до 67 років, шестеро хлопчиків – від 2 до 17 рокiв.

Кличко повідомив, що одужала за минулу добу в столиці 91 людина. Всього коронавірус подолали 597 жителів міста.

"Найбільше хворих за минулу добу виявили в Дніпровському районі – 12, Деснянському – 9 та в Голосіївському і Дарницькому районах – по 6 випадків", - повідомив він.

Як повідомлялось, станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.