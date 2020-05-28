Кличко сказав, за яких умов Київ повернеться до карантинних обмежень

Київ повернеться до карантинних обмежень, якщо буде збільшуватися кількість хворих на COVID-19 і зростатиме завантаженість лікарень, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Про це на брифінгу 28 травня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є алгоритм дій. Київ визначив зараз умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень. Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про умови, за яких столиця може призупиняти запроваджені послаблення", - повідомив Кличко.

Так, за його словами, повернутися до обмежень столиця може, якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останніх сім днів становитиме більше, ніж 24 особи на 100 тисяч населення. Також якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75%.

"Уряд визначив показники, за якими можна запроваджувати послаблення, ми розробили алгоритм, за яким, у разі погіршення епідеміологічної ситуації, місто вживає заходів і може посилювати обмеження, щоб упередити стрімке розповсюдження вірусу", - сказав він.

Кличко зазначив, що у столиці поступово послаблюють обмеження. "Ми спостерігаємо, як в цій ситуації буде розповсюджуватися вірус. Головне щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

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Станом на 28 травня в Україні 22 382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 477 нових випадків.