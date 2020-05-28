Кличко сказав, за яких умов Київ повернеться до карантинних обмежень
Про це на брифінгу 28 травня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є алгоритм дій. Київ визначив зараз умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень. Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про умови, за яких столиця може призупиняти запроваджені послаблення", - повідомив Кличко.
Так, за його словами, повернутися до обмежень столиця може, якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останніх сім днів становитиме більше, ніж 24 особи на 100 тисяч населення. Також якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75%.
"Уряд визначив показники, за якими можна запроваджувати послаблення, ми розробили алгоритм, за яким, у разі погіршення епідеміологічної ситуації, місто вживає заходів і може посилювати обмеження, щоб упередити стрімке розповсюдження вірусу", - сказав він.
Кличко зазначив, що у столиці поступово послаблюють обмеження. "Ми спостерігаємо, як в цій ситуації буде розповсюджуватися вірус. Головне щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності", - наголосив він.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.
Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.
Станом на 28 травня в Україні 22 382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 477 нових випадків.