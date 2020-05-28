Батьки у масках та без м’яких іграшок - правила роботи столичних дитсадків

Столична влада затвердила рекомендації щодо роботи дитячих садків.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 1 червня з дотриманням санітарних норм та суворих вимог почнуть працювати дитячі садочки в столиці. Сьогодні заклади готуються до роботи в нових умовах і, аби перебування у садочках було безпечним для дітей, місто затвердило рекомендації щодо роботи цих закладів", - сказав Кличко.

Він наголосив, що щодня вранці усім працівникам та дітям на вході повинні вимірювати температуру. Тих, у кого вона вища за 37,2, не будуть допускати у заклад.

"Батьки, які приводять дитину в садок, повинні бути в масках. Усі комунальні садки забезпечені антисептиками. Діти будуть користуватися ними виключно під наглядом вихователів. У закладах заборонене використання багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, а також і працівники, і діти в приміщенні повинні перебувати тільки в змінному взутті", - розповів Кличко.

У садках будуть регулярно прибирати приміщення з дезінфікуючими засобами та регулярно його провітрювати. Кличко зауважив, що вихователі мають більше часу проводити з дітьми на вулиці.

Кличко також показав відео, як столичні дитсадки готуються до відновлення роботи.