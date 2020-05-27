Криклій: Спільно з МЗС домовляємося з іншими країнами про відновлення авіаперевезень

Міністерство інфраструктури та Міністерство закордонних справ ведуть перемовини з різними країнами щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Триває робота, щоб скоро наші громадяни змогли безпечно їздити та літати по Україні та за її межами. Спільно з МЗС ведемо перемовини з різними країнами світу щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень», - зазначив він.

Міністр додав, що українські аеропорти вже готуються зустрічати перших пасажирів на нових злітно-посадкових смугах.

Раніше Криклій заявляв, що з 15 червня планується запустити внутрішні й міжнародні авіаперевезення.

Згідно з рішенням Кабміну, до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.