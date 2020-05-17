Понад 230 тисяч українців евакуювали з-за кордону від початку карантину – МЗС

До України з початку карантину за сприяння Міністерства закордонних справ повернулися понад 230 тисяч громадян.

Про це повідомив заступник глави МЗС Євген Єнін в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Загалом за сприяння Міністерства закордонних справ до України повернулося понад 230 тисяч громадян України. І цей процес продовжується», - сказав він.

На думку Єніна, міністерство гідно впоралося з організацією евакуації та наданням допомоги українцям за кордоном.

«За оцінками і наших громадян, і багатьох наших партнерів, евакуація, яка була здійснена, в тому числі і за активної участі МЗС України, вважається однією зі зразкових… Ми всіляко намагаємося сприяти максимально швидкій і оперативній евакуації наших громадян. Хоча часом це буває досить складно з урахуванням і національних особливостей, і відповідного епідеміологічного режиму в різних країнах. Часто на заваді стає якась бюрократія, додаткова пересторога», - зазначив він.

Говорячи про можливість відкриття кордонів і відновлення авіасполучення в Україні та світі після карантину, Єнін відзначив, що конкретних дат наразі не готовий назвати жоден чиновник у країнах-партнерах.

За його словами, на сьогодні переважна більшість країн вкрай обережно ставляться до питань відновлення перевезень, попри активний початок туристичного сезону. «Якщо ми говоримо про традиційні для українського туриста дестинації, той самий Єгипет, то він вкрай обережний у своїх оцінках», - додав Єнін.

При цьому він розповів, що Ізраїль десь до середини літа планує пілотний проєкт відкриття кордонів з туристичною метою для так званого «зеленого списку країн», де найменші ризики захворювання, там де вживаються максимальні заходи санітарного характеру, максимальний відсоток населення, який проходить через відповідне тестування.

«Ми маємо відштовхуватися від відповідних рішень влади в конкретних країнах», - заявив Єнін і підкреслив, що ключові рішення мають ухвалюватися тими країнами, які готові приймати туристів і забезпечити відповідні умови, щоб уникнути другої хвилі пандемії.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, обмежено рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством закордонних справ наразі організовують низку спеціальних рейсів для повернення українських громадян додому.

Фото: ДПСУ