У Греції відкрили сотні пляжів

У Греції в суботу відкрили сотні пляжних клубів, котрі повинні працювати з дотриманням суворих рекомендацій щодо охорони здоров'я та безпеки через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Сотні організованих пляжів відкрились для публіки в суботу, вони повинні забезпечити дотримання суворих рекомендацій щодо охорони здоров'я та безпеки через пандемію коронавірусу на тлі рекордної спеки", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що сильна спека приведе велику кількість людей на грецькі пляжі, тому тут здійснюватимуться інспекції для забезпечення дотримання соціальної дистанції та дотримання правил з охорони здоров'я.

Як повідомлялося, у Греції з 16 травня відкриють понад 500 приватних та комунальних пляжних клубів.

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Станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.