SkyUp відкладає рейси через продовження карантину: як отримати компенсацію

Авіакомпанія SkyUp Airlines відкладає поновлення регулярних рейсів у зв'язку з продовженням карантину.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"SkyUp Airlines відкладає поновлення регулярних рейсів через продовження карантину", - йдеться в повідомленні.

Водночас у компанії пояснили, що пасажири які мають квитки з датою вильоту до 22 травня включно, можуть отримати відшкодування вартості квитка згідно з умовами тарифу. У SkyUp уточнили, що повернення коштів здійснюватиметься після закінчення карантину.

Крім того, такі пасажири можуть змінити дату вильоту без додаткових доплат або відшкодувати квиток у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини скасованого бронювання.

Зазначається, що скористатися промокодом можна буде при оплаті квитків і послуг на будь-який напрямок авіакомпанії.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень буде знята.