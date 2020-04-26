Україна відновлює евакуацію: з яких міст виконають спецрейси

Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Урядовий портал.

"Маю добрі новини для українців, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов'язкової обсервації протягом 14 днів після повернення – у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку "Дій вдома" на платформі "Дія", - зазначив Криклій.

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Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.