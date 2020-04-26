Україна продовжує евакуацію – SkyUP оголосила спецрейси зі Швеції та Італії

Авіакомпанія SkyUP Airlines 28 квітня виконає спеціальний рейс Стокгольм-Київ та 6 травня спецрейс Мальта-Київ для евакуації українських громадян.

Про це повідомляється у Facebook посольства України в Швеції та посольства України в Італії.

"Відкрито продаж квитків на спецрейс Стокгольм-Київ 28 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

В диппредставництві наголосили, що громадяни, які повертаються з-за кордону, підлягають обов'язковій обсервації на 14 днів, або ж вони можуть вибрати самоізоляцію на аналогічний час з використанням додатку "Дій вдома" від Міністерства цифрової трансформації за обраною адресою.

При цьому, усі, хто прибуває з-за кордону, мусять підписати згоду на обсервацію чи самоізоляцію.

"Без згоди на обсервацію пасажири не допускатимуться на рейс навіть за наявності квитків", - наголосили у посольстві.

У разі вибору самоізоляції громадяни також мають встановити додаток "Дій вдома" на свій смартфон та використовувати його, додали у диппредставництві.

Придбати квитки на спецрейс можна на сайті авіакомпанії SkyUP Airlines.

Спеціальний рейс Мальта-Київ компанія SkyUP Airlines виконає 6 травня.

"Спільними зусиллями МЗС України та компанії SkyUp Airlines вирішене питання про ще один спеціальний рейс Мальта-Київ. Рейс за маршрутом Мальта-Київ (аеропорт "Бориспіль") заплановано на 6 травня 2020 р. о 17:40", - йдеться у повідомленні.

Усі, хто прибуває з-за кордону, мусять підписати згоду на обсервацію чи самоізоляцію.

Придбати квитки на спецрейс також можна на сайті авіакомпанії SkyUP Airlines.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що відомство планує здійснити наприкінці квітня низку евакуаційних рейсів для повернення українських громадян додому. Тоді міністр анонсував рейси з Ізраїлю, США, Таїланду і інших країн.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, потім продовжено до 24 квітня, а згодом - до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Водночас, від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.