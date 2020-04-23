Посольство у Франції допомогло повернутися додому майже 2,8 тисячі українців

Українські дипломати у Парижі продовжують надавати сприянням українцям, які потребують повернення на Батьківщину із Франції. Зокрема, вже було організовано повернення 2789 громадян України.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко.

«На сьогодні посольством було надано сприяння у поверненні в Україну 2789 українцям. Зокрема, було забезпечено авіатранзит через аеропорт Шарль де Голль понад 200 громадян України, які поверталися та продовжують повертатися на Батьківщину з віддалених куточків світу», - сказав консул.

Він наголосив, що робота з оновлення списку тих українців, які потребують повернення, продовжується.

«Наразі залишається можливим повернення літаком з Парижа до Мінська, а потім через наземний кордон в Україну. Або наземним транзитом на приватному транспортному засобі через Німеччину-Австрію-Угорщинув Україну (м. Чоп)», - додав Собко.

За його словами, посольством була проведена робота з МЗС, МВС та префектурами Франції щодо незастосування до громадян України адміністративних (штрафних) санкцій за вимушене порушення міграційного законодавства.

Йдеться про перевищення строку безвізового перебування, з огляду на форсмажорні обставини, пов'язані з пандемією коронавірусу, а також продовження строку безвізового перебування на безоплатній основі для громадян України, які вимушено залишились на території Франції.

«Проводиться активна інформаційно-роз'яснувальна робота з поширення серед української громади інформації щодо контактів всіх префектур Франції, переліку необхідних документів для продовження перебування у цій країні, зразку типового звернення французькою мовою до префектури з проханням продовжити термін перебування», - відзначив дипломат.

Він наголосив, що посольство продовжує роботу з пошуку шляхів та забезпечення повернення на Батьківщину громадян України, які цього потребують.