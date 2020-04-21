Ізраїль, США, Таїланд і не тільки: Криклій анонсував евакуаційні авіарейси

Міністерство інфраструктури України планує призначити наступного тижня евакуаційні рейси з Ізраїлю, США, Таїланду і ряду інших країн.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Почнемо з Ізраїлю, тому що там найбільш гостро стоїть візове питання. Потім США, де у наших людей також закінчуються туристичні візи. Далі Балі, Індонезія, Таїланд. У Європі також є ряд країн, з яких унаслідок закриття проїзду всередині Шенгенської зони нам доведеться вивозити людей літаками", - сказав Криклій.

Він повідомив, що планується вивезення українців також з Італії та Іспанії. При цьому всі громадяни, що повертаються в Україну, підлягатимуть обов'язковій 14-денний обсервації.

Як зазначив Криклій, через систему "Друг" Міністерства закордонних справ зареєструвалися понад 9 тисяч громадян, які бажають повернутися в Україну.

У той же час, за словами міністра, багато українців після повернення до країни намагаються всіма силами уникнути карантину, що істотно ускладнює всі евакуаційні процеси.

"Не дивлячись на це, ми, звичайно ж, обов'язково будемо продовжувати організовувати вивізні рейси. Почнемо з найбільш критичних країн, де у людей вже прострочені візи, щоб не було приводів для будь-яких реадмісій стосовно них. Уже плануємо ці маршрути, почнемо їх десь через тиждень після Великодня, я думаю", - заявив міністр інфраструктури.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України розраховує протягом місяця виділити фіндопомогу авіакомпаніям SkyUp, "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), Windrose ("Роза вітрів") і Azur Air Ukraine за здійснення евакуаційних рейсів.