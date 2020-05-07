Львів другу добу поспіль б'є антирекорд - 42 нових випадки COVID-19

Львів другу добу поспіль б'є антирекорд - 42 нових випадки COVID-19

Укрінформ
У Львові знову "рекорд": за добу виявлено 42 підтверджені ПЛР-тестуванням випадки коронавірусу. Якщо динаміка захворюваності у місті зберігатиметься, то послаблення карантину залишиться під питанням.

Про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий під час ранкового ефіру на радіо «Люкс FM», повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Ми маємо станом на сьогодні знову рекорд — за вчора було виявлено 42 підтверджені результати тестування ПЛР. А день перед тим ми мали 39. Якщо така динаміка буде зберігатись, то виникне дуже багато питань щодо послаблення карантину. Подивимось, яка динаміка буде зберігатись протягом наступних днів", - наголосив Садовий.

Він підкреслив, що Львів та міськрада усі свої дії чітко координують з урядом, адже пандемію неможливо побороти в одному конкретному місті.

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"Точно можу сказати, що на свіжому повітрі робота буде відновлена, зокрема, на літніх майданчиках та терасах, які почнуть працювати з 12 травня, однак там будуть дуже жорсткі правила. Те ж саме стосуватиметься парків та скверів", - зазначив мер.

За словами Галини Слічної, заступниці міського голови Львова та керівниці міського штабу з протидії коронавірусу, у Львові та на Львівщині підтверджено 595 випадків інфікування коронавірусом, з них 17 — летальні. 128 пацієнтів одужали.

"17-тий пацієнт з діагнозом коронавірусу помер 4 травня у госпіталі у Винниках. Результати аналізів отримано вчора. Це мешканець Миколаївського району", - уточнила чиновниця.

Пацієнтові був 61 рік. Він хворів вдома, коли стало погано, звернувся до обласної лікарні. Лікарі діагностували пневмонію. Чоловіка госпіталізували і через деякий час він помер у лікарні.

За інформацією Львівської обласної державної адміністрації, за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 21 особу, скеровано на самоізоляцію 186 осіб, знаходяться в стаціонарах 225 хворих. 16 людей перебувають на лікуванні у відділенні реанімації, 6 — на апараті ШВЛ.

Станом на ранок 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужало 2396 осіб, 340 людей померли.

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