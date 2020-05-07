Львів другу добу поспіль б'є антирекорд - 42 нових випадки COVID-19

Про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий під час ранкового ефіру на радіо «Люкс FM», повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Ми маємо станом на сьогодні знову рекорд — за вчора було виявлено 42 підтверджені результати тестування ПЛР. А день перед тим ми мали 39. Якщо така динаміка буде зберігатись, то виникне дуже багато питань щодо послаблення карантину. Подивимось, яка динаміка буде зберігатись протягом наступних днів", - наголосив Садовий.

Він підкреслив, що Львів та міськрада усі свої дії чітко координують з урядом, адже пандемію неможливо побороти в одному конкретному місті.

"Точно можу сказати, що на свіжому повітрі робота буде відновлена, зокрема, на літніх майданчиках та терасах, які почнуть працювати з 12 травня, однак там будуть дуже жорсткі правила. Те ж саме стосуватиметься парків та скверів", - зазначив мер.

За словами Галини Слічної, заступниці міського голови Львова та керівниці міського штабу з протидії коронавірусу, у Львові та на Львівщині підтверджено 595 випадків інфікування коронавірусом, з них 17 — летальні. 128 пацієнтів одужали.

"17-тий пацієнт з діагнозом коронавірусу помер 4 травня у госпіталі у Винниках. Результати аналізів отримано вчора. Це мешканець Миколаївського району", - уточнила чиновниця.

Пацієнтові був 61 рік. Він хворів вдома, коли стало погано, звернувся до обласної лікарні. Лікарі діагностували пневмонію. Чоловіка госпіталізували і через деякий час він помер у лікарні.

За інформацією Львівської обласної державної адміністрації, за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 21 особу, скеровано на самоізоляцію 186 осіб, знаходяться в стаціонарах 225 хворих. 16 людей перебувають на лікуванні у відділенні реанімації, 6 — на апараті ШВЛ.

Станом на ранок 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужало 2396 осіб, 340 людей померли.