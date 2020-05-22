Дитсадки у Житомирі мають запрацювати з 27 травня

У Житомирі дитячі садочки мають запрацювати з 27 травня.

Таке рішення прийняв на засіданні виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вчора (21 травня – ред.) проводили виконком і депутатські комісії, які підтримали виділення коштів на заходи із забезпечення дитячих садочків усім необхідним – одноразовими рушниками, термометрами, дезінфекторами, килимками, які будуть робити дезінфекцію взуття. Відпрацьована вже процедура, за якою діти перебуватимуть у дитячих садочках... Якщо в нас буде забезпечення термометрами, це останнє, на що ми чекаємо, то зможемо відкрити дитячі садочки з 27 травня", - наголосив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, протягом 2 днів було проведено опитування житомирян, яке засвідчило, що не буде перевантаження груп у дитсадках, тож жодних обмежень встановлювати міська влада не планує.

Сухомлин додав, що 25 та 26 травня працівники дитсадків пройдуть тестування на коронавірус.

Прийом дітей в заклади дошкільної освіти буде здійснюватися з обов’язковим проведенням термометрії та індивідуального огляду. Натомість дітям, які перехворіли на COVID-19 або інші інфекційні захворювання, потрібно надати довідку від лікаря.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах і дитячих садках та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи наразі продовжили до 22 червня, але з 25 травня дозволили поновити роботу дошкільних закладів освіти.