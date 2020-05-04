Карантин може тривати до серпня-вересня – представник уряду в Раді

Про повне завершення карантину можна буде говорити наприкінці червня або й пізніше, залежно від епідеміологічної ситуації.

Таку думку висловив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

"Спершу хочу внести ясність щодо термінів карантину – офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п’ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до звичайного функціонування держави можна буде говорити в кінці червня-липні, а може й у серпні чи вересні – все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу", - написав він.

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Мокан додав, що якщо б зараз повністю скасувати карантин, то це б означало повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, ТРЦ, масові контакти людей між собою.

"Такі речі майже зі 100% ймовірністю могли б привести до спалаху епідемії та необхідності знову вводити жорсткі карантинні заходи", - додав представник уряду у Верховній Раді.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Кабінет міністрів запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.