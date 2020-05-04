Кабмін опублікував перелік видів допомоги у лікарнях під час карантину

Кабінет міністрів опублікував перелік доволених видів медичної допомоги у лікарнях на час карантину.

Відповідна постанова від 4 травня № 322 "Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" опублікована на Урядовому порталі.

В оприлюдненій постанові зокрема зазначається, що на період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:

надання медичної допомоги на території областей, м. Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.

"Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов’язковому тестуванню на наявність короновірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції”, - зазначається у постанові.

Раніше у відповідному пункті щодо меддопомоги зазначалося, що Міністерство охорони здоров’я має забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Кабінет міністрів запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.