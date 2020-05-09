В українській армії - 40 хворих на COVID-19

У Збройних силах України станом на 9 травня хворіють на COVID-19 40 осіб, одужали - понад 50.

Про це з посиланням на Командування медичних сил ЗСУ повідомляє пресслужба Міноборони.

«Станом на 07.00 09 травня в Збройних силах України хворіє 40 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, одужало 53 особи та 2 летальних випадки», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, знаходяться 314 осіб. Уточнюється, що у 23 військовослужбовців у найближчі три доби закінчується ізоляція.

«За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Один хворий перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Легкий перебіг захворювання, отримує необхідне лікування. Сім хворих (4 військовослужбовця та 2 працівника ЗСУ військових частин Харківського гарнізону, 3 військовослужбовця Миколаївського гарнізону) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан задовільний. Симптоми захворювання відсутні», - уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 9 травня зафіксовано 14 710 випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.

Фото: ДПСУ