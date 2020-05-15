Понад 80 хворих: у столичному інтернаті для дівчат - спалах коронавірусу

У столиці зафіксовано масовий спалах коронавірусу у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи. Там спочатку виявили хвору жінку-працівницю і після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу", - повідомив Кличко.

За його словами, загалом протестували 182 особи. Результати тестів засвідчили, що хворі - 81 людина.

"Зокрема, 53 вихованки будинку-інтернату від 7 до 35 років та з персоналу інтернату - 26 жінок і 2 чоловіків", - додав він.

За його словами, до лікарень госпіталізували трьох пацієнтів із числа персоналу, інша частина персоналу на самоізоляції вдома, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що інфіковані вихованки закладу перебувають у задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.

Він повідомив, що вірус занесла молодша медсестра однієї з груп інтернату.

За словами мера, наразі Дарницький будинок-інтернат для дівчат повністю закритий на карантин.

Як повідомлялось, у столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 56 людей, серед них - 9 медиків.