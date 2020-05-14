Кличко розповів, де у Києві зафіксували найбільше порушень карантину

У Києві з початку травня склали 86 протоколів щодо порушників карантинних обмежень.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З початку травня в столиці склали 86 протоколів щодо порушників. А за святкові дні 8-9 травня - всього 6 протоколів. Тільки за грубі порушення. Розуміючи, що люди втомилися від карантину, патрульні в основному проводили профілактичні бесіди. Людей просили не збиратися великими компаніями, не йти на пікніки в парки та сквери. Але, як ми бачили, подіяло це далеко не на всіх", - сказав Кличко.

Він зазначив, що основні порушення, за інформацією правоохоронців, були зафіксовані біля пам’ятників та монументів. Там збиралися нечисленні мітинги. За словами мера, у зв’язку з обмеженнями правоохоронці пропускали на територію парків по дві особи із визначеним проміжком часу і з вимогою дотримання дистанції у півтора метри.

"Та видавали захисні маски тим, у кого їх не було. Рятувальники щогодини проводили дезінфекцію на Алеї Героїв Крут та на території Парку Вічної Слави", - додав Кличко.

Він зазначив, що з початку обмежувальних заходів поліція склала майже 1200 проколів на порушників карантину в столиці.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Як повідомлялося, КМУ у середу на засіданні вніс зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, якими дозволив пересування по вулицях в групі до 8 осіб та перебування в ресторанах за одним столом чотирьом особам.