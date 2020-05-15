У Києві підтвердили ще 56 випадків COVID-19, серед хворих - дев'ять медиків

У столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 56 людей, серед них - 9 медиків. У Києві за минулу добу від коронавірусу одна людина померла. Усього за цей час 43 летальні випадки", - сказав Кличко.

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За його словами, на сьогодні вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

"Серед тих, хто захворіли: 27 жінок віком від 21 до 78 років та 2 дiвчинки, яким 9 та 13 років, а також 19 чоловіків від 30 до 80 років і 8 хлопчиків, від одного місяця до 17 рокiв", - сказав Кличко.

За словами мера, за добу захворіли 10 дітей. Одужали за минулу добу 11 людей. Усього коронавірус подолали 200 жителів столиці.

Як повідомлялось, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу - 483 нових випадків.