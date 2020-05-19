Кличко - про роботу транспорту: Не більш як половина салону, маски й рукавички

Наземний громадський транспорт у Києві після відновлення роботи 22 травня зможе перевозити одночасно не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"І комунальний наземний громадський транспорт, і приватний громадський транспорт, що відновить роботу, зможе перевозити одночасно не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований", - сказав Кличко.

За його словами, контролювати дотримання цих правил має поліція, допомагатиме правоохоронцям муніципальна охорона.

"Водії та кондуктори зобов'язані носити маску або респіратор, рукавички, в масках повинні бути і пасажири, а також не нехтувати рукавичками. Усі співробітники компанії-перевізника перед початком роботи зобов'язані пройти термометрію, особи з температурою вище 37,2 і з симптомами ГРВІ не допускаються до роботи", - наголосив Кличко.

Також він зазначив, що перед кожним рейсом транспорт повинні дезінфікувати.

Водночас Кличко закликав киян після відновлення роботи громадського транспорту користуватися ним тільки за нагальної потреби.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наступний етап послаблення очікується 22 травня. Тоді планується, зокрема, відновити міський наземний транспорт, а також приміський.

Раніше Київський міський голова Віталій Кличко також звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу метрополітену у звичайному режимі.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.