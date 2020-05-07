На Прикарпатті згорнули чотири карантинні блокпости

В Івано-Франківській області зняли чотири карантинні блокпости.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу 7 травня розповіла перший заступник голови обласної держадміністрації Марія Савка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від 6 травня за рішенням обласної комісії ТЕБ та НС були зняти чотири контрольно-пропускні пункти, які працювали на території Галицького, Городенківського, Рогатинського районів та в місті Болехів", - повідомила Марія Савка.

Вона зазначила, що обласна комісія ТЕБ та НС найближчим часом ухвалить рішення про заходи щодо послаблення карантинних обмежень з 11 травня на Прикарпатті.

Відомо, що в Івано-Франківській області від 7 квітня з метою обмеження в’їзду в область встановили шість блокпостів, де представники Нацполіції перевіряли документи, а медики проводили температурний скринінг. За потреби, людей скеровували до медзакладів, або у місця обсервації. Ще два блокпости працювали у селищі Перегінське, Рожнятівського району, де виявили спалах коронавірусної інфекції.

Станом на 7 травня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1055 випадках, з них 59 – летальні, 126 осіб одужали.

В Україні зафіксовано 13 691 випадок COVID-19, серед заражених - 933 дитини та 2660 медпрацівників. За останню добу зафіксовано 507 нових випадків, госпіталізовано 313 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків, 299 пацієнтів одужали. Загалом з початку пандемії в Україні одужали 2396 осіб, 340 людей померли.