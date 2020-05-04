На Прикарпатті від COVID-19 одужали пів сотні медиків і шестеро дітей

На Прикарпатті від COVID-19 одужав 51 медичний працівник, а інфікованих коронавірусом медиків з початку епідемії в області 223.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу сказав голова обласної держадміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уже 51 медик має двічі негативну ПЛР-діагностику, вони вважаються такими, що одужали від COVID-19», - зазначив Федорів.

За його словами, загалом в області COVID-19 були інфіковані 223 медпрацівники.

Також, каже Федорів, з 18 дітей, у яких підтвердили коронавірусу інфекцію, шестеро теж одужали.

Водночас, в області за вихідні коронавірусну інфекцію підтвердили у 123 осіб, ще 320 очікують ПЛР-дослідження.

Станом на 4 травня на Прикарпатті COVID-19 лабораторно підтвердили у 984 випадках захворювання, з них 56 – летальні, 86 осіб одужали.

В Україні на 4 травня лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.