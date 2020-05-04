Хворий на COVID-19 керівник франківської "швидкої" - у тяжкому стані

В Івано-Франківську керівник станції швидкої допомоги, в якого діагностували коронавірусну хворобу, перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Про це у відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Маємо двох тяжких пацієнтів, в тому числі і керівника Івано-Франківської станції швидкої допомоги», - сказав Марцінків.

Як розповіли кореспондентові Укрінформу на Івано-Франківській станції швидкої допомоги, у їхнього керівника діагностували двосторонню пневмонію. Експрес-тест підтвердив наявність коронавірусної інфекції. Наразі він лікується в Івано-Франківській міській клінічній лікарні.

Загалом на Прикарпатті на COVID-19 захворіли 189 медпрацівників.

Станом на 4 травня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 984 випадків коронавірусу, з них 56 летальних, 86 людей одужало.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.