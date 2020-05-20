Відновлення транспортного сполучення між областями поки не буде - Зеленський
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні на уряді буде розглядатися питання - з 22 числа запрацює транспорт, транспорт міський та приміський. Між областями поки що ми не можемо забезпечити", - зазначив Зеленський.
За його словами, наразі тільки у 6 областей статистика показує зниження захворюваності.
Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наступний етап послаблення очікується 22 травня. Тоді планується, зокрема, відновити міський наземний транспорт, а також приміський.