В українській армії — 43 хворих на COVID-19

В українській армії — 43 хворих на COVID-19

Укрінформ
У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 43 особи.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

"На 07.00 13 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 43 особи. Також за період пандемії одужали 58 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 252 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 30 осіб", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворий (військовослужбовець – Львівська область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування.

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Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей.

Як повідомлялось, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадки.

Фото: ДПСУ

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