Із Нідерландів до України о 14:20 за місцевим часом спецрейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вилетіло 159 українських моряків, які перебували на круїзних лайнерах.

Про це в аеропорту "Схіпхол" в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

“Забезпечено відправку в Україну членів екіпажів українських громадян з числа членів екіпажів круїзних лайнерів, якими опікується компанія “Carnival Corporation”. 8 травня в Україну вилетіли 159 моряків”, - зазначив Карпук.

Загалом мова йде про десять таких лайнерів: Regal Princess, Emerald Princess, Caribbean Princess, Island Princess, Crown Princess, Sky Princess, Volendam, Veendam, Nieuw Amsterdam, Rotterdam.

Українці, які перебували на круїзних лайнерах, розповідають, що працювали за контрактами.

“Стандартний контракт - шість місяців. Пробули на кораблі приблизно п’ять місяців, тому що компанія перервала контракт через коронавірус. Вона була зацікавлена скоріше нас повернути. Нас тримали на судні ізольованими більш ніж два місяці”, - розповів кореспонденту Укрінформу стюарт круїзного судна Дмитро Владунів.

“Було кілька лайнерів. На тому лайнері, на якому знаходилися ми, не було хворих. Взагалі не було випадків ніяких захворювань, наприклад, того ж ОРВІ”, - зазначив барсупервайзер круїзного судна Олег Дрондель.

На посадку членів екіпажів супроводжували представники компанії “Airport Angels”, що надає підтримку та сервіс пасажирам.

Спецрейсом із Амстердама повертаються в Україну 159 моряків / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія МАУ відновила спецрейси для повернення українців з-за кордону. Зокрема, 1 травня відбудеться рейс Амстердам-Київ.

Крім того, МАУ виконає ще 10 спецрейсів для повернення українців на початку травня: із Тель-Авіва; Женеви, Дубаїв, Шарм-ель-Шейха, Торонто, Дортмунда, Праги, Мадрида, Мілана, Мюнхена.

Загалом евакуаційні рейси будуть здійснюватися українськими авіакомпаніями до 11 травня з різних країн світу.