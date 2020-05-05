Масових заходів у столиці 8 та 9 травня не буде - Кличко

У зв'язку з обмежувальними заходами масові заходи у столиці до 8 та 9 травня проводитися не будуть.

Про це на брифінгу 5 травня повідомив київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"Цього року виповнюється 75 років з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Втім, у зв'язку з обмеженням масових заходів у столиці, масові заходи проводити не будуть. Я розумію, що багато людей у цей день вітають ветеранів, несли квіти до пам'ятників, ходили на кладовища до рідних, відвідували музеї, але цього року формат на жаль буде іншим", - сказав Кличко.

Кличко закликав киян, у яких є в родинах ветерани або просто люди похилого віку, зробити все можливе, аби вберегти їх від ризику інфікування та провести ці дні вдома.

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Також Кличко попередив тих людей, які планують під час цих свят політичні акції та провокації.

"Не варто ці дні використовувати задля дестабілізації ситуації та власного піару. У столиці посилену службу нестиме поліція та муніципальна варта, задля забезпечення правопорядку", - зазначив він.

Як повідомлялося, станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальних, а 1875 осіб одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.