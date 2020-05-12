Укрзалізниця планує поновлювати рух електричок у два етапи

АТ "Укрзалізниця" розробила план заходів із відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення, яким передбачено два етапи відновлення руху приміських поїздів.

Про це розповів виконувач обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

"Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно з планом, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години «пік», на другому - плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух", - сказав Юрик.

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Наразі фахівці компанії проводять технічний огляд обладнання і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів. Для працівників пасажирського господарства закуповуються засоби індивідуального захисту.

За словами Юрика, сектор приміських перевезень залишається збитковим для Укрзалізниці. Так, за даними фахівців компанії, при відновленні курсування на першому етапі, виходячи із місячного розрахунку, Укрзалізниця недоотримає 279,5 млн грн, а на другому — ще 224,5 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та далекому).