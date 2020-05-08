Укрзалізниця урізала зарплати топменеджерів на чверть

Зарплати всіх топменеджерів центрального апарату Укрзалізниці у добровільному порядку знижені на 25%.

Про це в.о голови правлінні «Укрзалізниці» Іван Юрик повідомив у Facebook.

«Зарплати всіх топменеджерів центрального апарату Укрзалізниці у добровільному порядку знижені на 25%. Ми повністю солідарні та підтримуємо позицію парламенту та уряду вживаючи всіх заходів щодо оптимізації наших видатків для стабільної роботи галузі в цей непростий для держави період. Ключове завдання зараз – забезпечити стабільні перевезення, зберегти робочі місця та надати працівникам соціальний захист та підтримку», - зазначив Юрик.

Він наголосив на тому, що Укрзалізниця виконує закон про обмеження оплати праці членів правління. Члени правління отримуватимуть 47 230 грн. на період карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат і наразі становить 47 230 грн.